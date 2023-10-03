СМИ: силы безопасности Турции начали операцию против РПК
В Турции началась операция против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Yeni Şafak.
Ее проводят силы безопасности страны и Национальная разведывательная организация в 18 провинциях. Уже задержаны 90 подозреваемых. Операция носит название «Спящая ячейка».
Ранее глава Министерства внутренних дел Али Ерликая заявил, что возле здания МВД в центре Анкары была попытка теракта. Один террорист подорвал себя, еще один ликвидирован полицейскими.
В ходе перестрелки двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Ответственность на себя взяла запрещенная в Турции РПК. Министерство национальной обороны после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.