СМИ: силы безопасности Турции начали операцию против РПК

В Турции началась операция против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Yeni Şafak.

Ее проводят силы безопасности страны и Национальная разведывательная организация в 18 провинциях. Уже задержаны 90 подозреваемых. Операция носит название «Спящая ячейка».

Ранее глава Министерства внутренних дел Али Ерликая заявил, что возле здания МВД в центре Анкары была попытка теракта. Один террорист подорвал себя, еще один ликвидирован полицейскими.