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СМИ: силы безопасности Турции начали операцию против РПК

В Турции началась операция против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Yeni Şafak.

СМИ: силы безопасности Турции начали операцию против РПК
© flickr.com

Ее проводят силы безопасности страны и Национальная разведывательная организация в 18 провинциях. Уже задержаны 90 подозреваемых. Операция носит название «Спящая ячейка».

Ранее глава Министерства внутренних дел Али Ерликая заявил, что возле здания МВД в центре Анкары была попытка теракта. Один террорист подорвал себя, еще один ликвидирован полицейскими.

В ходе перестрелки двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Ответственность на себя взяла запрещенная в Турции РПК. Министерство национальной обороны после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков на севере Ирака и уничтожении двадцати объектов боевиков.

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