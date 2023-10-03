Пока вы спали: реакция Антонова на заявление США по АТЭС и причина взрыва в Оксфордшире

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Спикер Маккарти с иронией прокомментировал прошение о своем отстранении

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Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарти с иронией прокомментировал прошение о своем отстранении от его однопартийца МэттаГетца, сообщает «Лента.ру».

«Давай же», — заявил Маккарти.

Так он ответил на пост Гетца, в котором тот известил, что подал соответствующее прошение.

Ходатайство Гетца относится к праву «привилегированной резолюции», которая имеет некий приоритет над другими вопросами для Палаты представителей и должна быть рассмотрена в ближайшие дни.

Удар молнии вызвал взрыв в британском Оксфордшире

Молния ударила в резервуар на заводе по переработке пищевых отходов в Оксфордшире, вызвав сильный взрыв и пожар. Свидетели рассказали, что видели огненный шар, озаривший ночное небо, передает телеканал Sky News.

По данным телеканала, в компании Severn Trent Green Power заявили, что в результате взрыва биогазовых резервуаров на заводе в Кассингтоне жертв и пострадавших нет. Из-за ЧП была закрыта автомагистраль A40 между Вулверкотом и Эйншемом, а местных жителей попросили не выходить из дома и закрыть окна и двери.

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины над Трубчевским районом Брянской области, сообщает «Лента.ру».

Как заявил губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

На месте работают оперативные службы.

Антонов рассказал о назначении представителя России на саммите АТЭС

Москва будет сама определить, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Это произойдет с учетом практической целесообразности. По словам дипломата, в деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция.

Так посол отреагировал на высказывание американского Госдепа о том, что американские власти исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участия в саммите АТЭС.

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти сорта Brent опустилась ниже $90 за баррель, сообщает «Газета.ру».

Это произошло впервые с начала сентября. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,9%, до $87,91.