Американский ветеран сообщил о поднявшем голову в США антисемитизме

В Соединенных Штатах и Канаде укоренились антисемитские настроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона.

По его словам, он всегда присутствовал в США, и у этой проблемы нет простого решения. Как указал ветеран, ужасы Холокоста во время Второй мировой войны заставили антисемитов молчать на протяжении многих лет после разгрома Гитлера в 1945 году. Однако непризнание Холокоста все больше присуще новым поколениям, у которых нет достаточных знаний о том, что случилось несколько десятилетий назад.

Кон уверен, что и в современной Америке антисемитизм пользуется реальной поддержкой, и это серьезный вызов для общества. При этом в различных слоях населения ненависть к евреям бывает разной, и тех, кто проявляет ее лишь из-за незнания истории, переубедить легче, чем остальных. Другие могут проявлять негативные чувства в отношении Израиля и при этом вовсе не считать себя антисемитами.