Американский ветеран сообщил о поднявшем голову в США антисемитизме
В Соединенных Штатах и Канаде укоренились антисемитские настроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона.
По его словам, он всегда присутствовал в США, и у этой проблемы нет простого решения. Как указал ветеран, ужасы Холокоста во время Второй мировой войны заставили антисемитов молчать на протяжении многих лет после разгрома Гитлера в 1945 году. Однако непризнание Холокоста все больше присуще новым поколениям, у которых нет достаточных знаний о том, что случилось несколько десятилетий назад.
Кон уверен, что и в современной Америке антисемитизм пользуется реальной поддержкой, и это серьезный вызов для общества. При этом в различных слоях населения ненависть к евреям бывает разной, и тех, кто проявляет ее лишь из-за незнания истории, переубедить легче, чем остальных. Другие могут проявлять негативные чувства в отношении Израиля и при этом вовсе не считать себя антисемитами.
Ветеран предупредил об опасности возникновения «нового Холокоста». По его словам, антисемитские настроения имеют место, как в левом крыле Демократической партии США, так и среди правых сторонников Республиканской партии. Противопоставить этому практически нечего, поскольку слова ничего не значат. Эти усилия займут немало времени, а американское общество может столкнуться со многими вызовами прежде, чем увидит свет в конце тоннеля.