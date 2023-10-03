FT: Индия потребовала от Канады отозвать 40 дипломатов

Индия потребовала, чтобы Канада к 10 октября отозвала около 40 своих дипломатов. Данные об этом опубликовало британское издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

— По словам одного из собеседников, Индия пригрозила лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся после указанной даты, следует из сообщения газеты.

По словам одного из источников, индийская сторона пригрозила лишить иммунитета тех сотрудников посольства, которые останутся после обозначенного срока. Еще один собеседник отметил, что на данный момент в Индии работают 62 дипломата из Канады, при этом Нью-Дели добивается отзыва 41 из них.