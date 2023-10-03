FT: Индия потребовала от Канады отозвать 40 дипломатов

Financial Times: Индия потребовала у Канады отозвать около 40 дипломатов
Индия потребовала, чтобы Канада к 10 октября отозвала около 40 своих дипломатов. Данные об этом опубликовало британское издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.
— По словам одного из собеседников, Индия пригрозила лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся после указанной даты, следует из сообщения газеты.
По словам одного из источников, индийская сторона пригрозила лишить иммунитета тех сотрудников посольства, которые останутся после обозначенного срока. Еще один собеседник отметил, что на данный момент в Индии работают 62 дипломата из Канады, при этом Нью-Дели добивается отзыва 41 из них.
19 сентября стало известно, что власти Канады приняли решение выслать высокопоставленного индийского дипломата из-за предполагаемой связи спецслужб Индии с ликвидацией лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Об этом заявила глава министерства иностранных дел страны Мелани Жоли. Она подчеркнула, что ее страна не потерпит любого вмешательства во внутренние дела.