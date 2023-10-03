Le Monde: Проблемы демографии могут стать причиной конфликта Украины и Запада
Украинские беженцы могут решить вопрос демографии на Западе, однако это также способно осложнить отношения между западными государствами и Украиной. Об этом пишет издание Le Monde.
По мнению директора по исследованиям Французского института демографии Алена Блюма, у Украины имеются трудности из-за эмиграции женщин и детей, на которых приходится до 80 процентов беженцев. Более того, матери выезжают вместе со своими сыновьями, близкими к возрасту призыва, что в разы снижает военный потенциал страны.
Принимающие страны интегрируют детей в свою систему образования, что способствует решению семей оставаться на их территории долгие годы. Для выхода из этой ситуации Украине должны будут предложить «достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику», передает издание.
Газета Rebelión пишет, что по итогам саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников.
Демографический кризис на Украине представляет огромную угрозу. Рождаемость в стране может установить новый антирекорд: при самом худшем развитии событий население государства может снизиться ниже 30 миллионов.