В Европе предсказали конфликт Украины и Запада из-за демографии

Украинские беженцы могут решить вопрос демографии на Западе, однако это также способно осложнить отношения между западными государствами и Украиной. Об этом пишет издание Le Monde.

По мнению директора по исследованиям Французского института демографии Алена Блюма, у Украины имеются трудности из-за эмиграции женщин и детей, на которых приходится до 80 процентов беженцев. Более того, матери выезжают вместе со своими сыновьями, близкими к возрасту призыва, что в разы снижает военный потенциал страны.

Принимающие страны интегрируют детей в свою систему образования, что способствует решению семей оставаться на их территории долгие годы. Для выхода из этой ситуации Украине должны будут предложить «достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику», передает издание.

Газета Rebelión пишет, что по итогам саммита G20 президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников.