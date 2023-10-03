Французская газета Le Monde рассказала, что украинские беженцы могут помочь некоторым западным странам с решением демографических проблем, но утечка людей из страны также способна обострить отношения Киева с Западом. Сейчас Украина сталкивается с проблемой исхода женщин и их детей-подростков, подчеркивает газета.

Отъезд матерей с детьми рискует увеличить дефицит мужчин, доступных для мобилизации на Украине в ближайшие годы, поскольку конфронтация с Россией превращается в конфликт на истощение, отмечает Le Monde.

Газета подчеркивает, что украинское население в четыре раза меньше российского. По состоянию на 24 февраля 2022 года население страны оценивалось в 38-42 миллиона человек, с тех пор от пяти до восьми миллионов человек покинули страну. Значительная часть из них может навсегда поселиться за границей, так как некоторые страны предлагают привлекательные перспективы для интеграции украинских беженцев.

Если в 1991 году Украина занимала 22 место в мире в списке самых густонаселенных стран, то сейчас опустилась на 41-е.

«За три десятилетия мы потеряли уже десять миллионов человек. Это очень высокие темпы», - заявил украинский демограф Александр Гладун.

Le Monde подчеркивает, что множество матерей вывезли из страны сыновей, близких к призывному возрасту, чтобы те не попали в армию. В принимающих странах детей и подростков интегрируют в систему образования, это мотивирует украинские семьи остаться надолго. Эксперты подчеркивают, что для решения демографических проблем Украина должна будет предложить уехавшим «достойные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития».