Грабители напали на конгрессмена США и угнали его автомобиль

Грабители напали на члена Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяра неподалеку от Капитолия. Кроме того, неизвестные, угрожая политику, угнали его автомобиль, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, грабители украли личные вещи конгрессмена. По меньшей мере один из нападавших был вооружен, говорится в статье. Личность грабителей на данный момент не установлена.

По предварительным данным, сам Куэльяр не пострадал. Политик пока никак не комментировал ситуацию.

В июле 2022 года неизвестный с ножом напал на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк конгрессмена-республиканца Ли Зельдина во время предвыборной речи. Охранники конгрессмена смогли оттащить злоумышленника и задержать его.