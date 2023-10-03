При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных
Это произошло в результате нападения предполагаемых джихадистов. Речь идет о 29 жертвах инцидента.
С 26 сентября по 2 октября силы обороны и безопасности Нигера провели операцию на границе с Мали. При отступлении одно из подразделений подверглось нападению. Это случилось к северо-востоку от населенного пункта Табатол. Как отмечает военное ведомство, более сотни террористов использовали самодельные взрывные устройства и заминированные автомобили.
Кроме погибших, двое военных получили серьезные травмы. Со стороны напавших нейтрализовано несколько десятков террористов, уничтожено 15 мотоциклов, захвачено большое количество оружия и боеприпасов.
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