При нападении предполагаемых джихадистов в Нигере погибли около 30 военных

В Нигере погибли более 20 военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны страны.

С 26 сентября по 2 октября силы обороны и безопасности Нигера провели операцию на границе с Мали. При отступлении одно из подразделений подверглось нападению. Это случилось к северо-востоку от населенного пункта Табатол. Как отмечает военное ведомство, более сотни террористов использовали самодельные взрывные устройства и заминированные автомобили.