Американский ветеран оценил приглашение нациста в парламент Канады

Чествование украинского нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады является «дипломатическим бардаком» и вызовом как для правительства канадского премьера Джастина Трюдо, так и для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона.

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Так он отреагировал на приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент. Этот шаг мог быть задуман спикером парламента, который хотел поставить Трюдо в неловкое положение, заявил ветеран.

Кона задался вопросом о том, знали ли канадские законодатели, встречавшие Хунку овациями, кто стоял перед ними, или считали его обычным канадцем украинского происхождения. Если они это знали, то Трюдо оказывается в весьма затруднительном положении и «тогда это, безусловно, были проявления антисемитских настроений».