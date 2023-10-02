Совбез ООН принял резолюции об отправке миссии безопасности в Гаити

Советом Безопасности ООН была принята резолюция о создании миссии по содействию безопасности в Гаити, сообщает ТАСС.

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Примечательно, что международная миссия не будет являться миссией ООН. В ее работе ведущую роль будет принадлежать Кении. Создание миссии связана по просьбе властей Гаити из-за роста насилия со стороны местных преступных группировок.

Резолюция по Гаити была подготовлена США и Эквадором. Россия и Китай воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что посольство США призвало американских граждан как можно скорее покинуть Гаити на фоне продолжающихся беспорядков и политических потрясений в стране.