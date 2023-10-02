От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине
Конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти раскрыть подробности заключенной с президентом США Джо Байденом сделки по Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее Байден заявил, что заключил со спикером Маккарти «сделку по Украине». Этому предшествовало принятие конгрессом США временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву.
Данное высказывание американского президента вызвало критику среди республиканцев. В итоге один из них, Гаетц, выступил с требованием к Маккарти раскрыть детали сделки.
«Какие обязательства были даны президенту Байдену, чтобы он продолжил растраты и в обмен на что для него?» — спросил он во время выступления в палате представителей.
По мнению Гаетца, действия Маккарти показывают «на кого он работает и очевидно, что не на республиканцев».