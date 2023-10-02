$97.41+0.41103.16+1.07

В Нидерландах ухудшилась ситуация с украинскими беженцами

Мэр голландского города Утрехт Шарон Дейксма заявила, что ситуация с украинскими беженцами в городе заметно ухудшилась. Об этом сообщает NRC.

В Нидерландах ухудшилась ситуация с украинскими беженцами
© ТАСС/Zuma

По её словам, в городском центре по приему беженцев закончилось место. При этом в центре и так проживают в два раза больше человек, чем должно быть. В связи с этим Дейксма призвала регионы страны разместить часть беженцев у себя.

«Мы хотим помешать людям спать на улице, но из-за большого количества приезжающих людей нам приходится им отказывать. <...> Надеюсь, мои коллеги или частные лица услышат, что нужно больше мест», — заявила она.

Дейксма также добавила, что если регионы страны не смогут приютить у себя часть беженцев из Утрехта, городской приют могут закрыть.

Ранее в Евросоюзе заявили, что альянс может ужесточить контроль на границах и ввести дополнительные меры из-за мигрантов.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости