Вучич назвал приоритетом Сербии вступление в ЕС
Вступление Сербии в Евросоюз является приоритетом для страны. Такое заявление в интервью CNN сделал президент республики Александр Вучич.
«Да», — ответил он на соответствующий вопрос.
Также Вучич прокомментировал переговоры с Приштиной. Он отметил, что Сербия была конструктивным партнером по диалогу и шла на уступки, тогда как другая сторона проводила «постепенные этнические чистки». Президент республики подчеркнул, что Белград стремится к миру в Косово и не хочет играть ни в какие «игры».
Ранее в непризнанной республике заявили, что опасаются военного вторжения Сербии. Там указывали на увеличившуюся концентрацию сербских военных на границе с Косово, сравнив данные действия с ситуацией перед началом конфликта на Украине.
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