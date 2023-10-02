Вучич назвал приоритетом Сербии вступление в ЕС

Также Вучич прокомментировал переговоры с Приштиной. Он отметил, что Сербия была конструктивным партнером по диалогу и шла на уступки, тогда как другая сторона проводила «постепенные этнические чистки». Президент республики подчеркнул, что Белград стремится к миру в Косово и не хочет играть ни в какие «игры».