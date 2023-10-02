В Польше оценили перспективы нормализации отношений с Украиной

Отношения между Варшавой и Киевом существенно изменились в последнее время, отметил глава МИД Польши Збигнев Рау. Он добавил, что для их восстановления придется приложить значительные усилия, пишет телеканал Polsat News.

«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия», — уточнил министр.

Рау заметил, что между странами давние и непростые отношения. Он добавил, что не желает подсказывать властям Украины, какие шаги следует предпринять для их нормализации.

По его мнению, Киев самостоятельно найдет выход из создавшегося положения в том случае, если захочет.

Власти Польши в 2022-2023 годах испортили отношения с Белоруссией, Германией, Украиной, Россией и Венгрией. Это произошло на фоне того, полагают эксперты, что польские политики позволяют себе резкие заявления, выдвигают неприемлемые требования.