В Польше оценили перспективы нормализации отношений с Украиной
Отношения между Варшавой и Киевом существенно изменились в последнее время, отметил глава МИД Польши Збигнев Рау. Он добавил, что для их восстановления придется приложить значительные усилия, пишет телеканал Polsat News.
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия», — уточнил министр.
Рау заметил, что между странами давние и непростые отношения. Он добавил, что не желает подсказывать властям Украины, какие шаги следует предпринять для их нормализации.
По его мнению, Киев самостоятельно найдет выход из создавшегося положения в том случае, если захочет.
Власти Польши в 2022-2023 годах испортили отношения с Белоруссией, Германией, Украиной, Россией и Венгрией. Это произошло на фоне того, полагают эксперты, что польские политики позволяют себе резкие заявления, выдвигают неприемлемые требования.
Так, Варшава потребовала от ФРГ выплатить репарации по итогам Второй мировой войны, от Белоруссии — урегулировать вопрос с мигрантами. На фоне разногласий по вопросу о спецоперации Польша разорвала в 2022 году политические отношения с Будапештом.