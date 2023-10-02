Штайнмайер заявил, что процесс объединения Германии продолжается

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал на упущения в процессе выравнивания жизни на западе и востоке страны после объединения, но призвал не преуменьшать достигнутое.

"Германское единство остается нашей задачей, оно еще не завершено", - сказал президент в интервью телеканалу ARD. "Речь идет не только о материальной стороне, речь идет о чувстве равенства. И тут есть дисбаланс", - отметил он.

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Глава государства указал на относительно небольшое количество выходцев из ГДР на руководящих должностях в сферах бизнеса, науки и средств массовой информации.

"Многие восточные немцы чувствуют, что их не слышат и не видят, что их история не стала частью общей немецкой истории и что на западе [ФРГ] не было реального интереса к их жизненному пути", - полагает Штайнмайер.

Он предложил жителям Германии "всем вместе самокритично взглянуть" на сложившуюся ситуацию.

В то же время президент отметил, что за последние три десятилетия в стране было достигнуто многое.

"Мы не должны преуменьшать это, - заявил глава государства. - Мы достигли гораздо большего, чем думаем, но не так много, как могли бы".

Интервью Штайнмайера приурочено ко Дню германского единства, который будут отмечать во вторник. Этот день является национальным праздником страны. 3 октября 1990 года пять земель бывшей ГДР - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав ФРГ. Считается, что по уровню жизни эти территории до сих пор существенно отстают от других регионов.