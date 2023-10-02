Экс-советник Кучмы причислил три страны к врагам Украины

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Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

По словам экс-советника, такие страны, как Индия, Китай и Бразилия, чётко настроены на поддержку курса России.

«То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины», — сказал он.

По мнению Соскина, всё больше стран стали более откровенно высказываться о своём отношении к Украине, поскольку даже США постепенно ослабляют свою поддержку Киева.