Макрон признал проблемы с безопасностью по всей Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по всей территории страны наблюдаются проблемы с безопасностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 3.
По словам Макрона, недостаточная безопасность во Франции обусловлена недостаточным присутствием полицейских.
«Потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всего государства. В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия», — заявил он.
При этом ранее Макрон объявил о том, что до 2027 года во Франции будет создано 238 дополнительных бригад полицейских. По его словам, в отдельных регионах страны разместят до 2144 жандармов.
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