СМИ: у Пентагона осталось $5,2 млрд на помощь Украине

Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского военного ведомства.

Издание отмечает, что это остатки средств, выделенных на поддержку Украины еще год назад. Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете в США Киеву не грозит, однако нынешняя ситуация может сказаться на планировании. В любом случае, указывает издание, этих средств не хватит на финансирование операций украинских сил до принятия следующего бюджета.