Октябрь во Франции начался с рекордной жары

Юго-западная часть Франции встретила октябрь рекордной жарой, столбики термометра поднялись почти до 36 градусов. Об этом сообщает BFMTV.

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По данным телеканала, 2 октября температура в департаменте Ланды региона Новая Аквитания достигла 35,9 градусов тепла, что стало новым национальным рекордом месяца. Ранее он составлял 35 градусов тепла и был поставлен в 1988 году в столице Корсики Аяччо.