ВОЗ сообщила, что доля варианта EG.5 коронавируса в мире превысила 33%

Вариант EG.5 коронавируса особенно быстро распространяется в мире, увеличивая отрыв от вариантов XBB.1.5 и XBB.1.16, которые, как и он, включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в группу "вариантов, представляющих интерес (VOI)". Согласно сведениям, поступившим в международную систему геномониторинга GISAID, за неделю с 4 по 10 сентября EG.5 был обнаружен в 33,6% образцов биоматериала, тогда как и XBB.1.5 - в 18,9% и 8,6% образцов соответственно, и в последние недели отрыв только увеличивался, сообщила ВОЗ.

"На настоящий момент EG.5 является в целом превалирующим VOI, сообщения о его присутствии поступили из 73 стран, - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. - Распространенность EG.5 продолжает расти". Согласно поступившим с 4 по 10 сентября в систему GISAID сведениям об исследованиях генома, доля EG.5 составила 33,6%, тогда как за неделю с 7 по 13 августа - 25,9%. По состоянию на 13 августа этот вариант присутствовал в 57 странах.

Распространенность в мире двух других вариантов из группы VOI снижается. У XBB.1.5 она уменьшилась с 13 августа по 10 сентября, по имеющимся в GISAID данным, с 12% до 8,6%, а у XBB.1.16 - с 23,5% до 18,9%.

Ранее в ВОЗ сообщили, что распространение в мире EG.5 не привело к более тяжелому протеканию заболевания ковидом. Как заявила на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, все циркулирующие варианты SARS-CoV-2 могут вызвать "полный спектр заболеваний".