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Минобороны КНДР: США несут угрозу применения оружия массового уничтожения

В Минобороны КНДР заявили, что именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете.

Минобороны КНДР: США несут угрозу применения оружия массового уничтожения
© ТАСС

Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вооружённые силы КНДР будут последовательно сдерживать эту угрозу.

Кроме того, в северокорейском Минобороны назвали США единственным в мире «ядерным военным преступником».

Ранее в МИД КНДР заявили, что попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу.

Также, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, действия США и их союзников ведут к новой холодной войне.