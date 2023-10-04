Минобороны КНДР: США несут угрозу применения оружия массового уничтожения
В Минобороны КНДР заявили, что именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете.
Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что вооружённые силы КНДР будут последовательно сдерживать эту угрозу.
Кроме того, в северокорейском Минобороны назвали США единственным в мире «ядерным военным преступником».
Ранее в МИД КНДР заявили, что попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу.
Также, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, действия США и их союзников ведут к новой холодной войне.