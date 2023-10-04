Минобороны КНДР: США несут угрозу применения оружия массового уничтожения

В Минобороны КНДР заявили, что именно США являются самым большим источником угрозы использования оружия массового уничтожения на планете.

Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вооружённые силы КНДР будут последовательно сдерживать эту угрозу.

Кроме того, в северокорейском Минобороны назвали США единственным в мире «ядерным военным преступником».

Ранее в МИД КНДР заявили, что попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна переходят границу.