В Белом доме рассказали об ожиданиях Байдена по деньгам для Украины

Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что представители Республиканской партии в Конгрессе обеспечат выделение дополнительных средств для оказания помощи Украине, об ожиданиях главы американского государства сообщили в пресс-пуле Белого дома. Ранее республиканцы в Конгрессе США добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Киеву финансовой помощи.

Я полностью ожидаю, что спикер [Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти] и республиканское большинство в Конгрессе сдержат свое обещание обеспечить прохождение [законопроекта о выделении] помощи Украине, — приводят слова Байдена в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, не включающий помощь Украине. В проект документа вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.