США заморозили помощь Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования
Администрация США фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности", - сказал он.
Миллер пояснил, что в условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства США у страны нет возможности реализовывать "контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для [оказания помощи] Украине".
"Финансирование было приостановлено", - констатировал представитель Госдепа.