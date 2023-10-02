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США заморозили помощь Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования

Администрация США фактически заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности", - сказал он.

В США заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

Миллер пояснил, что в условиях отсутствия долгосрочного финансирования правительства США у страны нет возможности реализовывать "контрактные программы, которые позволяют нам заключать долгосрочные контракты для [оказания помощи] Украине".

"Финансирование было приостановлено", - констатировал представитель Госдепа.