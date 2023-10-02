В США заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины
Вашингтон не имеет средств на долгосрочную помощь Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».
«Их достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя… но это не долгосрочное решение», — сказала она.
При этом, по словам Жан-Пьер, Белый дом уверен, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.
Ранее экс-госсекретарь и бывший глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила Вашингтон и ухудшила положение не только американцев, но и граждан Европы.
Рамблер: главные новости