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В США заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

Вашингтон не имеет средств на долгосрочную помощь Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «РИА Новости».

В США заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

«Их достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя… но это не долгосрочное решение», — сказала она.

При этом, по словам Жан-Пьер, Белый дом уверен, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.

Ранее экс-госсекретарь и бывший глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила Вашингтон и ухудшила положение не только американцев, но и граждан Европы.

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