Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подать в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране. Об этом он сообщил в среду, 4 октября.

На фоне ситуации с Нагорным Карабахом в Ереване не прекращаются антиправительственные митинги. Протестующие критикуют Пашиняна. Сам он заявил, что с разных сторон звучат призывы к совершению в Армении госпереворота.