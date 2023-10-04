Пашинян готов подать в отставку ради нормализации ситуации в стране
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подать в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране. Об этом он сообщил в среду, 4 октября.
На фоне ситуации с Нагорным Карабахом в Ереване не прекращаются антиправительственные митинги. Протестующие критикуют Пашиняна. Сам он заявил, что с разных сторон звучат призывы к совершению в Армении госпереворота.
Также стало известно, что оппозиция Армении планирует создать национальный комитет по отстранению премьер-министра страны от власти.