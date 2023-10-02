Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать требование запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику». Об этом пишет РИА «Новости».

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — говорится в опубликованном списке постановлений суда.

По данным агентства, иск против Трампа подал в нескольких штатах член Республиканской партии Джон Кастро.

Кастро пояснил при подаче заявления, что экс-президента на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года не следует допускать к работе на выборных должностях, так как в Конституции содержатся поправки, согласно которым «бунтовщикам и мятежникам» запрещается занимать соответствующие позиции.