Суд США отклонил требование о запрете Трампу баллотироваться в президенты
Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать требование запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах как «мятежнику». Об этом пишет РИА «Новости».
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — говорится в опубликованном списке постановлений суда.
По данным агентства, иск против Трампа подал в нескольких штатах член Республиканской партии Джон Кастро.
Кастро пояснил при подаче заявления, что экс-президента на фоне беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года не следует допускать к работе на выборных должностях, так как в Конституции содержатся поправки, согласно которым «бунтовщикам и мятежникам» запрещается занимать соответствующие позиции.
Напомним, что в настоящее время в окружном суде американской столицы рассматривается ряд дел против Трампа. В частности, его обвиняют в попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года.