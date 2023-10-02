Решения по оказанию военной помощи Украине принимаются в Германии взвешенно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит ТАСС, такой подход нужен для того, что избежать противостояния НАТО с РФ.

Неважно, сколь <...> громкими были дискуссии, мы всегда тщательно проверяли каждое отдельное решение, чтобы не было эскалации до войны между НАТО и Россией, — сказал Шольц.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз до конца этого года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году. Он добавил, что ЕС укрепляет сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, по разминированию, стратегическим коммуникациям и борьбе с дезинформацией. Кроме того, Боррель подтвердил намерение организации подготовить до конца года порядка 40 тысяч украинских военных, включая пилотов для истребителей F-16.