Боррель предложил новый пакет военной помощи Украине на €5 млрд

Боррель предложил новый пакет военной помощи Украине на 5 миллиардов евро
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделение 5 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что согласование этого пакета произойдёт до конца 2023 года.
«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», — заявил Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.
Он также добавил, что Евросоюз усиливает своё сотрудничество с Украиной в оборонной индустрии. «Также усилим сотрудничество в киберсфере, в борьбе с гибридными угрозами, такими как дезинформация, а также развитие стратегических коммуникаций. Очень важно усилить нашу поддержку по разминированию, это ключевое условие для восстановления», — добавил Боррель.
Ранее Боррель не стал отвечать на вопрос о выборах на Украине в 2024 году.