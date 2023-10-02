Боррель предложил новый пакет военной помощи Украине на €5 млрд

«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», — заявил Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.