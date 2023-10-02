$97.41+0.41103.16+1.07

Боррель назвал самую надежную гарантию безопасности Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что членство Украины в ЕС стало бы самой надежной гарантией ее безопасности. Соответствующее заявление он сделал по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Боррель назвал самую надежную гарантию безопасности Украины
© Газета.Ru

В этой связи глава евродипломатии обратил внимание на важность продолжения Украиной внутренних реформ.

«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС… Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед… Мы также обсудили проведение реформ», — сказал Боррель.

По его словам, Брюссель и Киев также работают «над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины».

Боррель также указал на важность усиления помощи ЕС в разминировании Украины. Он добавил, что это является ключевым условием для восстановления экономики этой страны.

Боррель: Украине придется поработать перед вступлением в ЕС

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что гарантии безопасности для Украины должны включать военную, экономическую поддержку и помощь во вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости