Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев устраивает только полноправное членство в ЕС. Его слова приводит РИА Новости.
«Украина — первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает», — заявил он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Ранее в интервью для газеты Politico глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не готова к каким-либо альтернативам вступлению в организацию. При этом, по данным издания, немецкое и французское правительства предлагают альтернативные варианты, которые могли бы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС.
Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация «неполного членства» в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное.
Также глава евродипломатии обратил внимание на важность продолжения Украиной внутренних реформ.