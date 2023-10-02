Кулеба заявил, что Киев устраивает только полноправное членство в ЕС

«Украина — первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает», — заявил он на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Ранее в интервью для газеты Politico глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не готова к каким-либо альтернативам вступлению в организацию. При этом, по данным издания, немецкое и французское правительства предлагают альтернативные варианты, которые могли бы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС.