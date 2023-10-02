На Украине впервые выплатят премию за сообщение о коррупции

Высший антикоррупционный суд Украины принял постановление о выплате вознаграждения за сообщение о коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

В пресс-службе отметили, что такое постановление было принято впервые. Размер выплаты составит 13 млн 299 тыс. 950 гривен (35 млн рублей).

В НАПК уточнили, что обличитель получит денежные средства за сообщение по делу бывшего первого замначальника налоговой службы Киева.

Напомним, что 6 сентября 2023 года на Украине запустили Единый портал сообщений обличителей. В рамках сервиса любой желающий может анонимно или открыто сообщить о фактах коррупции.