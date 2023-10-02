Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила США

«С тех пор, как в должность вступил президент Байден, мир стал менее безопасным. Это верно как для Америки, так и для граждан всех наших союзников. Мы потеряли 13 граждан погибшими в Афганистане, что было одной из крупнейших наших неудач в деле защиты наших граждан в недавней истории», — заявил он.