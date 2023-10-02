Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила США

Бывший глава ЦРУ заявил, что поддержка Украины ослабила США
Экс-госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила Белый дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Kathimerini.
По мнению Помпео, конфликт на Украине ослабил США, что привело к ухудшению положения как американцев, так и граждан Европы.
«С тех пор, как в должность вступил президент Байден, мир стал менее безопасным. Это верно как для Америки, так и для граждан всех наших союзников. Мы потеряли 13 граждан погибшими в Афганистане, что было одной из крупнейших наших неудач в деле защиты наших граждан в недавней истории», — заявил он.
При этом бывший глава ЦРУ подчеркнул, что страны Запада не должны прекращать поддержку Украины. По словам Помпео, Запад должен помочь Киеву «отстоять свободу своего народа и национальный суверенитет».