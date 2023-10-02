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Бывший глава ЦРУ заявил, что поддержка Украины ослабила США

Экс-госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила Белый дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Kathimerini.

Майк Помпео заявил, что поддержка Украины ослабила США
© globallookpress.com

По мнению Помпео, конфликт на Украине ослабил США, что привело к ухудшению положения как американцев, так и граждан Европы.

«С тех пор, как в должность вступил президент Байден, мир стал менее безопасным. Это верно как для Америки, так и для граждан всех наших союзников. Мы потеряли 13 граждан погибшими в Афганистане, что было одной из крупнейших наших неудач в деле защиты наших граждан в недавней истории», — заявил он.

При этом бывший глава ЦРУ подчеркнул, что страны Запада не должны прекращать поддержку Украины. По словам Помпео, Запад должен помочь Киеву «отстоять свободу своего народа и национальный суверенитет».

Ранее Помпео рассказал о том, как шутил о КГБ с Путиным.

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