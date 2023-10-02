Американист оценил мем Маска про постоянные просьбы Зеленского

"Сейчас идет борьба за общественное мнение, чтобы к тому моменту, когда в середине ноября опять соберется Конгресс для решения вопросов, связанных с проектом федерального бюджета на 2024 финансовый год, сформировалось другое представление о приоритетах. В отличие от администрации [президента США Джо] Байдена, многие в США предлагают резко уменьшить размер помощи Украине. Но это не по принципу "все или ничего", снижать объемы помощи планируют постепенно", — сказал эксперт, подчеркнув, что за сокращение финансирования, в первую очередь, выступают сторонники экс-президента США Дональда Трампа, которые составляют порядка трети Республиканской партии.