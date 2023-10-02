Американист оценил мем Маска про постоянные просьбы Зеленского
Американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию бизнесменом и миллиардером Илоном Маском мема, высмеющего президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Маск посмеялся над частыми просьбами Зеленского о финансовой помощи Киеву и поставках оружия с помощью самодельного мема, сообщало издание "Газета.ру" со ссылкой на соответствующую публикацию миллиардера на его странице в социальной сети X (бывший Twitter). Маск выложил знаменитый мем, лицо одного из персонажей которого оказалось заменено на лицо Владимира Зеленского. Ниже была подпись: "Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи".
Публикация Маска, по словам специалиста, указывает на усиливающуюся в США борьбу по вопросу о масштабах дальнейшей финансовой поддержки Киева и ее необходимости в целом.
В Америке, по всей видимости, усиливается борьба, связанная с предоставлением или непредоставлением помощи Украине. Принятая в США резолюция о финансировании федерального правительства по временной схеме, которая не предусматривает выделение средств на финансирование военной помощи Украине, рассматривается как своего рода точка бифуркации или точка, которая изменит траекторию этой помощи. По крайней мере, оппозиция, видимо, считает, что это не случайность, не какой-то технический момент, а фактор, на котором можно выстроить серьезную игру. Не полностью прекратить оказывать помощь Украине, а взять курс на ее постепенное сокращение.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Васильев подчеркнул, что у Маска очень большая аудитория, размер которой составляет порядка 40-45 млн человек.
"Сейчас идет борьба за общественное мнение, чтобы к тому моменту, когда в середине ноября опять соберется Конгресс для решения вопросов, связанных с проектом федерального бюджета на 2024 финансовый год, сформировалось другое представление о приоритетах. В отличие от администрации [президента США Джо] Байдена, многие в США предлагают резко уменьшить размер помощи Украине. Но это не по принципу "все или ничего", снижать объемы помощи планируют постепенно", — сказал эксперт, подчеркнув, что за сокращение финансирования, в первую очередь, выступают сторонники экс-президента США Дональда Трампа, которые составляют порядка трети Республиканской партии.
В конце сентября в ходе голосования Палаты представителей США по вопросу выделения 300 млн долларов Украине 117 законодателей высказались "против" соответствующих мер, подчеркнул Васильев.
"Это фактически половина республиканской фракции в Палате представителей. Вот таковы настроения", — заключил американист.
На Украине ранее обвинили Маска в поддержке России после его мема про Зеленского.