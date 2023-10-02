СМИ: США намерены внедрить протоколы НАТО и приватизировать банки на Украине

«Конфиденциальная версия документа «Всеобщей стратегии страны» в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине, от приватизации её банков, помощи школам в изучении английского языка до принятия украинской армией протоколов НАТО», — говорится в материале.