В Косово опасаются военного вторжения Сербии
Власти Косово опасаются ввода сербских военных на территорию непризнанной республики. Такое заявление сделала глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц, передает «Интерфакс».
По ее мнению, поведение сербских военных похоже на ситуацию перед началом конфликта на Украине в 2022 году, указав, что такой их концентрации в последние годы не было. В связи с этим Гервалла-Шварц призвала Евросоюз «отреагировать» на это, в том числе с помощью заморозки кандидатского статуса Сербии.
«Угрозу со стороны Сербии нельзя игнорировать», — отметила она.
Напомним, что напряженность в регионе усилилась после перестрелки на севере Косово между полицией и вооруженной группой людей несколько дней назад.
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