В Косово опасаются военного вторжения Сербии

По ее мнению, поведение сербских военных похоже на ситуацию перед началом конфликта на Украине в 2022 году, указав, что такой их концентрации в последние годы не было. В связи с этим Гервалла-Шварц призвала Евросоюз «отреагировать» на это, в том числе с помощью заморозки кандидатского статуса Сербии.