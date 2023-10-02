МИД Эстонии: отказ от образования на русском языке не противоречит международному праву

Решение Эстонии отказаться от образования на языках национальных меньшинств, включая русский, не противоречит нормам международного права и международным обязательствам страны. С таким утверждением выступил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

"Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии", - приводит слова министра газета Postimees.

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Такое мнение он выразил, комментируя заявление экспертов ООН, опубликованное 17 августа Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В нем отмечалось, что, "отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека".

По мнению главы эстонского внешнеполитического ведомства, договоры в сфере прав человека и сложившаяся практика их применения не требуют от государства предоставлять образование на каком-либо конкретном языке. Цахкна утверждал, что у представителей нацменьшинств, проживающих в Эстонии, остаются возможности для сохранения своего языка. "Решение правительства о реформировании государственной системы образования отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии, вне зависимости от их родного языка. Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования", - добавил министр.

Парламент Эстонии в декабре 2022 года утвердил закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 год на государственный язык переведут детские сады и начальные классы школ, до 2029-2030 годов доля уроков на эстонском должна будет составлять не менее 60%. Полный переход школ на эстонский язык намечен на 2030-2031 годы, на выпускные классы эта практика будет распространена не позднее 2032-2033 годов. С 2024 года от педагогов будут требовать владения эстонским на уровне С1. С этого же года школы смогут "заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке" лишь по особому разрешению правительства. В случае согласия властей перевод класса на эстонский может быть отложен на один год.