Косовские власти заявили о готовящемся вторжении Сербии

Власти непризнанного Косово опасаются ввода военных сил Сербии на ее территорию, заявила глава МИД страны Доника Гервалла-Шварц. По ее словам, которые приводит агентство EFE, поведение сербских военных напоминает ситуацию перед началом российской специальной военной операции.

Поведение военных Сербии напоминает ситуацию перед началом российской специальной операции на Украине в 2022 году, — заявила она.