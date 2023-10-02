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Косовские власти увидели в действиях Сербии признаки готовящегося вторжения

Власти непризнанного Косово опасаются ввода военных сил Сербии на ее территорию, заявила глава МИД страны Доника Гервалла-Шварц. По ее словам, которые приводит агентство EFE, поведение сербских военных напоминает ситуацию перед началом российской специальной военной операции.

Косовские власти заявили о готовящемся вторжении Сербии
© globallookpress.com

Поведение военных Сербии напоминает ситуацию перед началом российской специальной операции на Украине в 2022 году, — заявила она.

Она также призывает европейское сообщество «отреагировать» на это, так как, по ее словам, «угрозу со стороны Сербии нельзя игнорировать», отмечает агентство.