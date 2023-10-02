Нигер согласился с мирной инициативой Алжира

Нигер официально принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя. Об этом со ссылкой на алжирский МИД сообщает РИА Новости.

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«Алжирское правительство через МИД Нигера получило официальное обращение, в котором сообщается о принятии алжирской инициативы по политическому урегулированию кризиса в этой братской стране», - говорится в заявлении алжирского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД Алжира, принятие инициативы поможет мирному урегулированию кризиса в Нигере. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф намерен направиться в Ниамей для проведения подготовительных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами.

В конце июля 2023 года в Нигере произошел военный переворот. Мятежники задержали президента, его семью, а также ряд ключевых министров. После чего потребовали вывести из страны французские войска. Париж изначально отвергал идею вывода 1500 французских солдат, дислоцированных на трех базах - в столице Ниамее, в Уалламе, к северу от столицы, и в Айору, недалеко от границы с Мали. Однако позднее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе войск из Нигера.