Подоляк назвал последствия приостановки финансирования Киева со стороны США

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пытается напугать Запад подрывом безопасности в мире из-за прекращения финансовой помощи для страны. Таким образом он отреагировал на временный бюджет США, куда не включили поддержку для Киева.
«Политики будут рассказывать, что это дорого сегодня, но не скажут главного: завтрашние последствия будут значительно дороже — для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права», — сообщил Подоляк в своем telegram-канале.
По его словам, Украина страдает нехваткой вооружения.
Ранее президент США Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней — на время приостановки работы правительства с 1 октября. В документ не включили расходы на помощь Украине, передает телеканал 360. В распоряжении Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оказание военной поддержки Украине, передает «Национальная служба новостей».