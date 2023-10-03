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Подоляк пытается запугать Запад из-за прекращения поддержки ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пытается напугать Запад подрывом безопасности в мире из-за прекращения финансовой помощи для страны. Таким образом он отреагировал на временный бюджет США, куда не включили поддержку для Киева.

Подоляк назвал последствия приостановки финансирования Киева со стороны США
© РИА Новости

«Политики будут рассказывать, что это дорого сегодня, но не скажут главного: завтрашние последствия будут значительно дороже — для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права», — сообщил Подоляк в своем telegram-канале.

По его словам, Украина страдает нехваткой вооружения.

Временный бюджет США исключил отправку помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней — на время приостановки работы правительства с 1 октября. В документ не включили расходы на помощь Украине, передает телеканал 360. В распоряжении Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оказание военной поддержки Украине, передает «Национальная служба новостей».