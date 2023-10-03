МИД Нигера опроверг принятие инициативы Алжира по урегулированию в стране

Внешнеполитическое ведомство Нигера опровергло информацию о том, что правительство приняло инициативу Алжира по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Нигерское агентство печати (ANP).

В заявлении подчеркивается, что после встречи 25 сентября в Нью-Йорке представителей двух стран Нигер сообщил о готовности изучить предложение Алжира о посредничестве. При этом МИД Нигера отмечает, что продолжительность переходного периода должна зависеть от выводов Национального инклюзивного форума. Поэтому, утверждается в заявлении, в Нигере удивлены заявлением алжирского правительства о том, что Ниамей принял посредничество Алжира, предложившего шестимесячный переходный период. В связи с этим правительство Нигера отвергает выводы алжирских властей, при этом рассчитывая на сохранение дружеских отношений с Алжиром.