Глава МИД Франции прибыла в Армению

Глава МИД Франции Катрин Колонна прибыла в Ереван, ее борт приземлился в аэропорту Звартноц. Об этом министр сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Вернулась в Армению, спустя 5 месяцев после моего первого визита. Дружба, поддержка и солидарность», — написала Колонна.

Как ожидается, французского дипломата примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Затем вместе со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном Колонна встретится с армянскими беженцами, которые покинули Нагорный Карабах.

Колонна ранее заявила о планах Парижа открыть французское консульство в приграничной Сюникской области Армении, а также усилить сотрудничество с Ереваном в оборонной сфере.

Министр напомнила, что на армянской границе продолжается миссия европейских наблюдателей. Она также добавила, что Париж на фоне событий в регионе увеличит помощь для Нагорного Карабаха и Армении с 5 до 12 млн евро в текущем году.

Ранее Колонна побывала в Армении с визитом 28 апреля

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» локального характера в Нагорном Карабахе с целью пресечения «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана.