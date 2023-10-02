Названы сроки принятия решения по иску Украины против РФ в ООН

Решение по рассмотрению иска Украины против России от февраля 2022 года, связаного с проведением СВО, может быть принято в апреле, заявили в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге.

«В среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», – сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Он касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.