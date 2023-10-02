Подоляк обвинил Маска в поддержке России после мема про Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России. Таким образом он отреагировал на мем от Маска, высмеивающий зависимость президента Украины Владимира Зеленского от западной помощи.

«Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской [стороны]», — написал Михаил Подоляк в своем telegram-канале.

Намекая на Илона Маска, он подчеркнул, что не все крупные медийные личности способны осознавать серьезность вооруженного конфликта.