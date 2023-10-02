Украинская Верховная рада в своих соцсетях отреагировала на мем с Владимиром Зеленским, который был ранее опубликован Илоном Маском. Она ответила ему аналогичным образом, передает RT.

Напомним, что гендиректор SpaceX и Tesla разместил в соцсетях популярный мем, на котором лицо персонажа было заменено на лицо Зеленского. Получившееся изображение он подписал:

«Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи».

Соцсети

Украинский парламент опубликовал фото в таком же стиле, однако на нем фигурирует уже сам Маск. Власти Украины с помощью мема обвинили Маска в распространении «российской пропаганды».

«Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространил российскую пропаганду», — написал аккаунт Рады в X.

Соцсети