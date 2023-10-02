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Бездомные вместо айтишников: что происходит с Сан-Франциско

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Бездомные отдыхают на тротуаре у небольшого магазина в центральной части Сан-Франциско 
© Zuma/TACC
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Вид на центральную часть города Сан-Франциско 
© Zuma/ТАСС
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Полицейские автомобили и бездомные на улицах Сан-Франциско 
© Zuma/TACC
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Бездомный на пустой улице в центре Сан-Франциско 
© Zuma/TACC

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Лагерь бездомных на одной из улиц Сан-Франциско 
© China News Service/ТАСС
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Мост "Золотые Ворота" в Сан-Франциско 
© China News Service/ТАСС
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Сан-Франциско столкнулся с настоящим нашествием наркозависимых 
© Zuma/ТАСС
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Лагерь бездомных на одной из улиц Сан-Франциско 
© China News Service/ТАСС
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Сан-Франциско столкнулся с настоящим нашествием наркозависимых 
© Imago/ТАСС

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Площадь перед мэрией Сан-Франциско также заполнена бездомными 
© Imago/ТАСС
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Бездомный в центре Сан-Франциско 
© Zuma/ТАСС

    Город Сан-Франциско считается одним из самых развитых и дорогих городов США. Здесь располагаются офисы крупнейших международных компаний, в том числе штаб-квартира соцсети Х (бывший Twitter). По подсчетам сайта Numbeo, который занимается сравнением стоимости жизни в разных городах и странах, необходимые ежемесячные траты одинокого гражданина в Сан-Франциско превышают $1500. Стоимость аренды жилья с одной спальней в центре превышает отметку $3200, в пригороде $2600.

    Кризис «жемчужины западного побережья» наступил во время пандемии коронавируса. Ковидные ограничения и переход на удаленную работу вызвали массовый отток из города «белых воротничков» и айтишников. Согласно оценке чиновников, Сан-Франциско потерял за два года почти 100 тысяч человек.

    Сейчас столица одноименного штата все глубже погружается в социальный кризис, сообщает Lenta.ru. Из-за отъезда обеспеченного населения упали доходы местного бизнеса, сократились поступления городского бюджета. На опустевших улицах появились бездомные, наркотики, выросла преступность. По подсчетам властей, в настоящее время каждый сотый житель «жемчужины западного побережья» не имеет крыши над головой и постоянной работы.

    В американской прессе, Сан-Франциско все чаще стали сравнивать с Детройтом, где перманентный кризис продолжается с середины прошлого века.

    Как сейчас выглядит один из самых дорогих городов Америки – в галерее «Рамблера».

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