Бездомные вместо айтишников: что происходит с Сан-Франциско

Город Сан-Франциско считается одним из самых развитых и дорогих городов США. Здесь располагаются офисы крупнейших международных компаний, в том числе штаб-квартира соцсети Х (бывший Twitter). По подсчетам сайта Numbeo, который занимается сравнением стоимости жизни в разных городах и странах, необходимые ежемесячные траты одинокого гражданина в Сан-Франциско превышают $1500. Стоимость аренды жилья с одной спальней в центре превышает отметку $3200, в пригороде $2600.

Кризис «жемчужины западного побережья» наступил во время пандемии коронавируса. Ковидные ограничения и переход на удаленную работу вызвали массовый отток из города «белых воротничков» и айтишников. Согласно оценке чиновников, Сан-Франциско потерял за два года почти 100 тысяч человек.

Сейчас столица одноименного штата все глубже погружается в социальный кризис, сообщает Lenta.ru. Из-за отъезда обеспеченного населения упали доходы местного бизнеса, сократились поступления городского бюджета. На опустевших улицах появились бездомные, наркотики, выросла преступность. По подсчетам властей, в настоящее время каждый сотый житель «жемчужины западного побережья» не имеет крыши над головой и постоянной работы.

В американской прессе, Сан-Франциско все чаще стали сравнивать с Детройтом, где перманентный кризис продолжается с середины прошлого века.