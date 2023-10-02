Киеву, возможно, скоро придется задуматься о прекращении конфликта и отказаться от планов «победы над Россией» на фоне снижения американской поддержки. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, Украина «опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций».

«Может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придется думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией», - отмечается в статье.

Немецкие журналисты уверены, что Конгресс может предотвратить приостановку работы правительства, которая грозит США, однако новых поступлений денег у Киева не будет.

«Чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине, демократам президента США Джо Байдена придется заплатить высокую цену», - говорится в статье.

США грозит шатдаун, в рамках которого будет приостановлена работа правительства. В том случае, если ситуация не будет разрешена, тысячи госслужащих отправятся в принудительный неоплачиваемый отпуск. Кроме того, будет прекращено действия ряда госпрограмм. Контракты с военными не будут расторгнуты, но в период шатдауна не предусматривается выплата денежного довольствия, «боевых», командировочных, премий.