Украинцы накинулись на Маска из-за мема с Зеленским

Пользователи социальной сети X (бывший Twitter — прим. URA.RU) набросились на американского бизнесмена Илона Маска после публикации мема с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о картинке с подписью «когда прошло 5 минут, а вы еще не попросили помощи в миллиард долларов».

«Чтоб тебя ракетой р*** (разорвало — прим. URA.RU)», — написал пользователь под ником Pretty Hate Machine.

Автор под ником Fellaktar потребовал, чтобы министерство обороны разорвало контракты с компаниями Маска.

«Еще один щенок Путина! Украинцы должны начать бойкотировать все продукты Маска. И для начала все удалятся из Твиттера», — написал один из интернет-пользователей под ником «Человек Хороший».

«Какая Илон Маск гнида! Хотя чего ожидать от человека, который до сих пор содержит лживую и абъюзивную засранку», — прокомментировал публикацию пользователь сети.

«Маск, чьи компании получили больше субсидий, чем воюющая Украина, еще смеет распространять мемы о президенте, чья страна воюет с Россией. Человек без совести и чести», — написал один из комментаторов.

Часто украинцы советуют начать бойкот соцсети «пророссийского Маска», однако обиженным пользователям комментаторы предлагают перестать использовать спутниковую систему Starlink и создать свою альтернативную, украинскую сеть.