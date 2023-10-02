СГБ: в Грузии молодежь готовят к свержению власти
Трое граждан Сербии вели в Грузии тренинги, в ходе которых обучали грузинскую молодежь проведению митингов и свержению власти в стране насильственным путем. Об этом заявила Служба госбезопасности Грузии, пишет ТАСС.
По данным спецслужбы, сербы в качестве цели визита заявили «проведение тренингов для групп, работающих в культурной сфере».
«Но расследование показало, что истинной целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов с той молодежью и влиятельными НПО, которые должны стать ядром запланированных в Грузии в октябре - декабре деструктивных и противозаконных действий», - отмечается в заявлении.
В СГБ уточнили, что Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению программы Агентства по международному развитию в Грузии. Тренинги проводились с 26 по 29 сентября и были профинансированы USAID. В них участвовали молодые люди, которые "должны были сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путем".
Ведомство также опубликовало фрагменты видео проведенных тренингов, на которых граждане Сербии рассказывают о личном опыте проведения митингов и обучают грузинскую молодежь определенным жестам и действиям.
В ходе допроса граждане Сербии «пытались скрыть истинную цель своего визита» и 30 сентября они вылетели из Грузии в Болгарию.
Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обратился к жителям страны с просьбой осторожно относиться к любой информации и не допустить повторения в Грузии украинского сценария. По мнению политика, особо опасным периодом, требующим внимательности, будет октябрь, ноябрь и декабрь, а также выборы в следующем году.