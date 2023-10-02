СГБ: в Грузии молодежь готовят к свержению власти

Трое граждан Сербии вели в Грузии тренинги, в ходе которых обучали грузинскую молодежь проведению митингов и свержению власти в стране насильственным путем. Об этом заявила Служба госбезопасности Грузии, пишет ТАСС.

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По данным спецслужбы, сербы в качестве цели визита заявили «проведение тренингов для групп, работающих в культурной сфере».

«Но расследование показало, что истинной целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов с той молодежью и влиятельными НПО, которые должны стать ядром запланированных в Грузии в октябре - декабре деструктивных и противозаконных действий», - отмечается в заявлении.

В СГБ уточнили, что Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению программы Агентства по международному развитию в Грузии. Тренинги проводились с 26 по 29 сентября и были профинансированы USAID. В них участвовали молодые люди, которые "должны были сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путем".

Ведомство также опубликовало фрагменты видео проведенных тренингов, на которых граждане Сербии рассказывают о личном опыте проведения митингов и обучают грузинскую молодежь определенным жестам и действиям.

В ходе допроса граждане Сербии «пытались скрыть истинную цель своего визита» и 30 сентября они вылетели из Грузии в Болгарию.