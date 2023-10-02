Глава МИД Венгрии Сийярто не поехал на организованную ЕС встречу в Киев
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не примет участия в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Киеве, сообщил пресс-секретарь МИД республики Мате Пацолай.
Пацолай уточнил, что на совещание в столицу Украины отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд, передает ТАСС.
Спикер внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что не только его страна не представлена на этой встрече на уровне министра иностранных дел.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории состоится за пределами содружества, оно пройдет в Киеве.
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