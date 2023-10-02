Глава МИД Венгрии Сийярто не поехал на организованную ЕС встречу в Киев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не примет участия в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Киеве, сообщил пресс-секретарь МИД республики Мате Пацолай.

Пацолай уточнил, что на совещание в столицу Украины отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд, передает ТАСС.

Спикер внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что не только его страна не представлена на этой встрече на уровне министра иностранных дел.