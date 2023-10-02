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«Настоящей проблемой Запада станет не Россия и Китай, а Германия»

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На Западе говорят, что Россия должна проиграть на Украине, иначе весь международный порядок рухнет, и призывают если не полностью отвернуться от Китая, то как минимум отдалиться от него, чтобы снизить риски. Историк Тарик Сирил Амар заявил в своей статье для Newsweek, что «на самом деле самая большая головная боль исходит изнутри - из Германии». Он отметил, что именно Германия не просто нарушила, а разрушила международный порядок, причем не один, а дважды - в 1914 и 1939 годах.

Ирония в том, что если старая Германия была слишком напористой, то новая Германия оказалась слишком покорной. И спусковым крючком для этого является украинский кризис. Было много жалоб на запоздалую поддержку Украины со стороны Германии, которая все еще не решается поставить Киеву ракеты Taurus, но дело даже не в этом, считает Амар. Германия проигнорировала саботаж своего трубопровода «Северный поток», дорогостоящего стратегического объекта инфраструктуры.

Доказательства указывают, что акт экотерроризма совершила Украина, и правительство, закрывающее глаза на такое, ведет себя странно. Полная приверженность Германии западной политике в отношении России и Китая имеет зловещую цену. Экономически современная Германия построена на простом принципе: импортируйте сырье и энергию, добавляйте рабочую силу и технологии и продавайте результаты. Уберите из этой смеси энергию по конкурентоспособным ценам, и модель рухнет. Берлин является ключевым в ЕС поставщиком военной и гуманитарной помощи и экономические проблемы Германии подводят весь Запад, считает Амар.

«Трещина в американской поддержке Украины»

В Киеве и Вашингтоне растет тревога, поскольку Республиканская партия блокирует помощь Украине. В США приняли временный бюджет до середины ноября, но республиканцы лишили законопроект положения, предусматривающего выделение миллиардов долларов на военную и другую помощь Киеву.

Этот шаг стал зловещим признаком того, что двухпартийная поддержка Украины в США может пошатнуться. Это происходит в особенно неудачное время для Киева, ведущего контрнаступление, вызывая внутри страны и за рубежом опасения, что конфликт зашел в тупик. Как пишет The Washington Post, в США и Европе не привыкли так долго ждать результатов, поэтому поддержка Украины «дает трещину». В России же понимают, что такое долгосрочное мышление, и осознают, что политическая воля может быть важнее военного баланса, подчеркивает издание.

«Урсула фон дер Ляйен переписывает историю»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается создать альтернативную историю, пишет французский портал Vox. На недавней церемонии вручения награды премьеру Японии она упомянула Хиросиму, где родился Фумио Кисида, и заявила, что «Россия угрожает снова применить ядерное оружие» и это «непростительно в свете Хиросимы».

Ни в одном из пунктов своей речи фон дер Ляйен не упоминает, что именно США бомбили Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. «Ни слова о том, что США сбрасывали бомбы на японские города и мирное население!» - подчеркивает издание. Но глава ЕК не просто не стала упоминать США, она заявила, что Россия «снова» угрожает применить ядерное оружие, как будто бы ранее Москва уже использовала атомные бомбы против мирного населения. По версии Vox, так Запад переписывает историю, «создавая альтернативную реальность, в которой американцы - ангелы, а русские - демоны».

«ЕС провалился в Косово»

Автор портала SRF Андреас Райх считает, что стратегия ЕС по нормализации отношений между Косовом и Сербией провалилась. После того как на прошлых выходных сербская боевая группа убила косовского полицейского, а затем вступила в перестрелку с полицией, власти США предупредили о развертывании сербских войск на границе с Косово.

Возможно, это очередной блеф президента Сербии Александра Вучича, заявил Райх. Кажется маловероятным, что Сербия вторгнется в Косово, где под командованием НАТО дислоцируются более четырех тысяч солдат. Но исключать этого тоже нельзя, так как Вучич все активнее проверяет пределы своих возможностей, а сталкиваться с серьезными последствиями ему пока не приходилось, отмечает Райх. Это роковая неделя для Косово, но также и фатальная неделя для западной дипломатии, считает автор. Текущие события «ясно демонстрируют, что ЕС, который в течение многих лет безуспешно выступал посредником, потерпел неудачу со своей стратегией, поддержанной США». По мнению Райха, только с помощью санкций против Сербии Евросоюз сможет восстановить утраченный авторитет.

«Россия наращивает производство вооружений вопреки санкциям»

Несмотря на беспрецедентные западные санкции, Россия смогла значительно нарастить производство вооружений, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это подтверждается данными правительств Германии и Украины, а также исследователями из Германии и Великобритании.